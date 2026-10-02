El teatro llega 28 localidades este otoño gracias al programa ‘Provincia a Escena’

Las artes escénicas llegarán este otoño a 28 localidades de la provincia gracias al programa ‘Provincia a Escena’ que incorpora dos modalidades, las representaciones abiertas a todo el público y las que están dirigidas a escolares, denominadas ‘Escuela de Espectadores’.

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Serán en total 33 representaciones, de las que 12 están dirigidas al público familiar. Macotera ha sido la localidad elegida para abrir el programa este sábado, que seguirá por Sancti-Spíritus, Doñinos, Guijuelo, Ledesma, Monleras, Aldeadávila de la Ribera, Lumbrales, Sequeros, Alba de Tormes, Castellanos de Moriscos y Vitigudino. Las otras 21 funciones incluirán 42 actividades didácticas en las que participarán 59 centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, por lo que llegarán a unos 2.000 alumnos de la provincia.

Durante la presentación de la nueva temporada de teatro, David Mingo, diputado de Cultura y presidente en funciones de la Diputación, ha destacado la importancia de este proyecto que supone una oportunidad para llegar a público de distintas edades. “Vivir en municipios pequeños no significa tener menos oportunidades para acceder a la cultura y al teatro”, ha asegurado.

Por su parte, Manuel González, responsable de la iniciativa ha asegurado que entre las compañías que representarán obras estos próximos meses se encuentran varias finalistas a los premios Max y recomendadas internacionalmente. Además, ha dado a concoer el ganador del premio ‘Provincia a Escena’ de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, que ha recaído en la compañía J.M. Gestión Teatral con el espectáculo ‘Voilà’ y, por tanto, se incorporará a las representaciones del próximo año.

Por otra parte, la Diputación también ha ofrecido los datos de la primera fase de este proyecto llevada a cabo durante la última primavera. En ella participaron 2.103 escolares y 84 docentes y la valoración media de los participantes fue de un 9,5 sobre diez, lo que muestra la buena acogida que tiene la iniciativa.

En este cartel podrás ver todas las obras que se pondrán en escena en los pueblos salmantinos