Tres municipios salmantinos acogerán "Música a la luz de las velas", de la AECC

La Fuente de San Esteban, Guijuelo y Vitigudino han sido las tres localidades elegidas por la Asociación Española contra el Cáncer de Salamanca para llevar su actividad "Música a la luz de las velas". El objetivo es ofrecer una experiencia diferente que permita sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de hablar de cáncer. "Porque tener cáncer va más allá del tratamiento; las personas necesitan información clara para comprender lo que ocurre, participar activamente en las decisiones sobre su proceso, necesitan encontrar espacios accesibles para ellas y sus familias y lugares en los que se sientan escuchadas, porque escuchar también es cuidar", aseguran desde la AECC.

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Música a la luz de las velas comenzará el próximo 24 de octubre en La Fuente de San Esteban, continuará el 30 de octubre en Guijuelo y finalizará el 14 de noviembre en Vitigudino. Los asistentes podrán disfrutar de bandas sonoras y canciones conocidas versionadas por el grupo de cuerda Ítaca en un entorno iluminado por 700 velas.

La propuesta se enmarca en las actividades que la Asociación ha puesto en marcha para acercarse a la sociedad mediante experiencias lúdicas y de convivencia que fomenten el conocimiento de la enfermedad. Además de disfrutar de la música en directo, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer más de cerca el trabajo que realiza la entidad para mejorar la vida de pacientes y familiares.

Esta propuesta refuerza el compromiso de acercar iniciativas de sensibilización y apoyo a todos los lugares de la provincia, contando para ello con la colaboración de todas las entidades que trabajan en el territorio, desde los centros de salud, a los ayuntamientos, farmacias rurales, fuerzas y cuerpos de seguridad o empresas.

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La asociación anima a la ciudadanía a participar en estas veladas musicales, concebidas para disfrutar de la música en un entorno singular y contribuir, al mismo tiempo, al bienestar de las personas con cáncer y sus familias. Para acudir hay que disponer de invitación que se recoge en los puntos marcados en cada localidad ya que las plazas son limitadas.