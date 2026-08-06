UPL reclama a la Junta la "prometida reparación" de las pinturas rupestres salmantinas de La Salud

Desde Unión del Pueblo Leonés reclaman, ante las Cortes de Castilla y León, la ejecución de la "prometida reparación" de las pinturas rupestres de La Salud, ubicadas en el municipio de Salamanca junto al río Tormes. Así, mediante una pregunta en las Cortes, los leonesistas piden "que la Junta cumpla con la promesa realizada en 2024 de acometer la reparación de estas pinturas rupestres que poseen 7.000 años de antigüedad y sufrieron un ataque vandálico".

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La reclamación de UPL recae en la falta de anuncios o acciones por parte de la Junta, y recuerdan que el Paraje de la Salud con sus pinturas y grabados paleolíticos y post-paleolíticos descubiertos en 2007 fue declarado a finales de 2023 como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Zona Arqueológica. Por ello, recuerdan que teóricamente se encuentra protegido por las leyes patrimoniales: "La administración autonómica, con competencias en materia patrimonial, debe reparar el daño que sufrieron las pinturas rupestres de La Salud hace un lustro para que recuperen su aspecto original".