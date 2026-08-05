El Ayuntamiento de Santa Marta ha concluido las obras para las que han habilitado un acerado en la calle Juan XXIII de cara a reforzar la seguridad vial de la zona pudiendo cruzar a ambos lados de la calles sin riesgo de atropellos. Además, de este modo se ha mejorado el tránsito peatonal de decenas de vecinos de la localidad salmantina.
Hasta este momento, la propia vía contaba con una losa de hormigón en donde se ubicaban unos contenedores de basura con un bordillo delimitador deteriorado por el tiempo. De este modo, para habilitar un nuevo acerado, se ha demolido ese bordillo de cara a nivelar la zona, colocando un pavimento de adoquín.
Por otro lado, en el interno, la acera se ha delimitado con un encintado de hormigón y con un bordillo prefabricado también de hormigón. Para esta obra, Santa Marta de Tormes ha destinado un total de 72.000 euros que se sufragarán con cargo al Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León 2025.