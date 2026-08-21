Pequeños y mayores disfrutan en Aldeadávila del encierro y desencierro de bueyes

Aldeadávila sigue disfrutando de sus fiestas más especiales en honor a San Bartolo. Desde el pasado 14 de agosto, los aldeavilucos han ido disfrutando de diferentes actividades y eventos entre los que se encuentran presentaciones de libros, deporte y mucho folclore tradicional.

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A pesar de toda la programación previa, sus días más intensos comenzaban durante la jornada de este viernes, 21 de agosto, comenzando desde las 11:00 horas con el encierro y desencierro de bueyes desde el Prao del Rocoso hasta la Plaza Cardenal Martín Herrera, seguido a las 12:00 horas por una gran rampa de agua a cargo de Divertilandia en la calle Guardia Civil y la actuación "El bolero de mi abuelo" en la Residencia La Llanada I.