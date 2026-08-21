Pequeños y mayores disfrutan en Aldeadávila del encierro y desencierro de bueyes

Aldeadávila sigue disfrutando de sus fiestas más especiales en honor a San Bartolo. Desde el pasado 14 de agosto, los aldeavilucos han ido disfrutando de diferentes actividades y eventos entre los que se encuentran presentaciones de libros, deporte y mucho folclore tradicional.
A pesar de toda la programación previa, sus días más intensos comenzaban durante la jornada de este viernes, 21 de agosto, comenzando desde las 11:00 horas con el encierro y desencierro de bueyes desde el Prao del Rocoso hasta la Plaza Cardenal Martín Herrera, seguido a las 12:00 horas por una gran rampa de agua a cargo de Divertilandia en la calle Guardia Civil y la actuación "El bolero de mi abuelo" en la Residencia La Llanada I.
Ya por la tarde, será el turno de seguir disfrutando tanto con la familia como con los amigos, con la segunda sesión de "El bolero de mi abuelo" en La Llanada II, a partir de 17:00 horas, y el parque infantil con fiesta de la espuma en la calle Cristóbal Martín Herrera, desde las 17:30 horas.