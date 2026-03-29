El Despojado cruza el umbral de la Purísima y se entrega a Salamanca

Expectación y emoción contenida a las puertas de la iglesia de la Purísima.

La procesión de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras ha arrancado su recorrido a las 18:00 horas, media hora después en comparación a años anteriores.

En la tarde de este Domingo de Ramos, engrandecida por las dos Hermandades que recorren las calles de Salamanca de forma paralela, el sol ha acompañado.

Así pues, Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y el Consuelo han salido a reecontrarse con los fieles tras la apertura de puertas de la iglesia de la Purísima.

Especial sobrecogimiento en la mirada de todos aquellos que han aguardado con paciencia para presenciar uno de los momentos más destacados y esperados de este Domingo de Ramos.

Centenares de salmantinos y curiosos se han agolpado a las puertas del céntrico templo para contemplar, un año más, la majestuosidad de El Despojado.

Cabe destacar que el paso ha lucido este año la canastilla completamente tallada, incorporando nuevos elementos decorativos como querubines. Asimismo, se ha incorporado el escudo mercedario al hábito nazareno.