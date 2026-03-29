Nuestro Padre Jesús del Perdón se reencuentra con las calles de Salamanca
El recorrido, que se prolongará durante algo más de cinco horas, alcanzará su momento álgido en la plaza de Colón, cuando la Hermandad conceda la libertad condicional a un preso de Topas
Pese al aire, la climatología continúa sonriendo a la Semana Santa salmantina. Si bien en la mañana de este Domingo de Ramos La Borriquilla ha desfilado por las calles de Salamanca custodiada y acompañada por cerca de 500 niños, al caer la tarde, ha sido Nuestro Padre Jesús del Perdón el que ha tomado, a las 17:00 horas, las calles de la capital del Tormes.
Las puertas de la Catedral se han abierto para permitir su salida, sobria, solemne y marcada por el acompañamiento de la banda.
A los pies del enclave salmantino, centenares de fieles se han agolpado para presenciar la llegada a las calles salmantinas, un año más, de Nuestro padre Jesús del Perdón y de María Santísima de Gracia y Amparo.
El recorrido, que se prolongará durante algo más de cinco horas, alcanzará su momento álgido en la plaza de Colón, cuando la Hermandad conceda la libertad condicional a un preso de la cárcel salmantina de Topas.
Este año, además, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón incorpora como novedad la Cruz de Guía, presentada el pasado viernes y que supone el principio y el fin de la identidad de la hermandad.
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