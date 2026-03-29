Nuestro Padre Jesús del Perdón se reencuentra con las calles de Salamanca

Pese al aire, la climatología continúa sonriendo a la Semana Santa salmantina. Si bien en la mañana de este Domingo de Ramos La Borriquilla ha desfilado por las calles de Salamanca custodiada y acompañada por cerca de 500 niños, al caer la tarde, ha sido Nuestro Padre Jesús del Perdón el que ha tomado, a las 17:00 horas, las calles de la capital del Tormes.

Las puertas de la Catedral se han abierto para permitir su salida, sobria, solemne y marcada por el acompañamiento de la banda.

A los pies del enclave salmantino, centenares de fieles se han agolpado para presenciar la llegada a las calles salmantinas, un año más, de Nuestro padre Jesús del Perdón y de María Santísima de Gracia y Amparo.

Procesión de Nuestro Padre Jesús del Perdón | Mateo G.J.

El recorrido, que se prolongará durante algo más de cinco horas, alcanzará su momento álgido en la plaza de Colón, cuando la Hermandad conceda la libertad condicional a un preso de la cárcel salmantina de Topas.

Este año, además, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón incorpora como novedad la Cruz de Guía, presentada el pasado viernes y que supone el principio y el fin de la identidad de la hermandad.