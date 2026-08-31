Dehesa Grande dará a conocer en Salamaq26 a su nuevo embajador de marca

Dehesa Grande, cooperativa ganadera referente en el sector del vacuno de carne, prepara un anuncio muy especial con motivo de su presencia en la próxima edición de Salamaq 2026 (stand nº 148, Pabellón Central), donde dará a conocer a su nuevo embajador gastronómico, una figura estrechamente vinculada a la cocina, al territorio y a los valores que representan a los más de 600 ganaderos que forman parte de la entidad.

Publicidad Publicidad

Durante los días previos a la feria, Dehesa Grande está lanzando en sus redes sociales la campaña “Bienvenido”, protagonizada por socios y personal técnico de la cooperativa. A través de breves vídeos grabados en granjas y en las propias oficinas de la cooperativa, los ganaderos y personal técnico son quienes están dando la bienvenida a esta nueva incorporación, destacando la importancia de contar con voces que valoren la ganadería, la calidad del vacuno de carne y el trabajo que se realiza en la dehesa.

La campaña culminará el 4 de septiembre, fecha en la que se revelará públicamente la identidad del embajador durante un acto oficial en el stand de Dehesa Grande en Salamaq. La presentación incluirá un encuentro con los socios de la cooperativa, reforzando el vínculo entre el sector ganadero y la gastronomía.

Con esta iniciativa, Dehesa Grande reafirma su compromiso con la divulgación del valor del vacuno de carne, la defensa del modelo cooperativo y la promoción de la ganadería de calidad que caracteriza a la comarca de Vitigudino y su entorno.

Además, como parte de las actividades programadas para ese día, Dehesa Grande organizará una acción dirigida especialmente a los más pequeños. A las 11:15 h, en la carpa ganadera de Salamaq, el cocinero David de Jorge ofrecerá la charla “Martintxo te enseña a cocinar”, una propuesta divulgativa y divertida pensada para niños y familias socias de la cooperativa. Esta actividad complementa la jornada y refuerza la conexión entre territorio, alimentación y cultura.

Dg Sep 26 (2)

Publicidad Publicidad

Foodtruck

La presencia de Dehesa Grande en Salamaq se completará con una acción conjunta especialmente significativa: la instalación de una foodtruck de hamburguesas en el espacio nº 511 de la zona de hostelería exterior “La Rumineta”, desarrollada entre Innogando, Dehesa Grande, Wagyu Ibérico y la Asociación de Ganaderos 19 de Abril, ofrecerá dos tipos de hamburguesas elaboradas con carne de proximidad procedente de estas ganaderías, reforzando el valor del territorio y la calidad del producto local. Los beneficios obtenidos se destinarán a las zonas de Ávila y Zamora afectadas por los incendios de este año.