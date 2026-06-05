Aplazan hasta octubre la declaración del falso administrador de fincas de Salamanca

La investigación sobre el conocido caso del "falso administrador de fincas" de Salamanca sigue adelante, aunque los últimos movimientos judiciales en la causa han aumentado el descontento en los afectados.

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C.G.G., que estaba citado para declarar ante los juzgados de Salamanca el pasado 27 de mayo, no compareció finalmente en la fecha prevista. Según ha podido confirmar este medio, su defensa solicitó el aplazamiento de la declaración el día anterior, una petición que, efectivamente, fue estimada por el órgano judicial.

Fuentes consultadas por Salamanca24horas, asimismo, señalan que la comparecencia ha sido señalada, de nuevo, para el próximo mes de octubre.

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El procedimiento afecta actualmente a más de una quincena de comunidades de propietarios. Las irregularidades comenzaron a detectarse cuando varias de ellas decidieron poner fin a la relación profesional con el administrador y revisar el estado de sus cuentas. Fue entonces cuando aparecieron diferencias, que hicieron saltar las alarmas, entre los importes reflejados en la documentación contable y el dinero que realmente existía en las cuentas.

Conforme avanzaron las revisiones, el número de comunidades presuntamente perjudicadas fue creciendo considerablemente. De las cinco inicialmente conocidas se pasó a más de una decena, hasta superar la quincena que figura actualmente en la causa.

Tras hacerse pública la situación, el investigado dejó de atender las comunicaciones de los afectados y su página web desapareció de internet. Tal y como explicaron al respecto diferentes fuentes consultadas por este medio, C.G.G se esfumó. Literalmente.

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