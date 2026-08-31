Atención si viajas a Galicia: un incendio en Zamora obliga a cortar la N-630

Un incendio en el término municipal de Pozuelo de Tábara ha obligado a cortar la N-630, carretera más directa para viajar hasta Galicia desde Salamanca y Zamora. La cercanía de las llamas con la carretera ha hecho que el corte de la vía sea total en este momento entre San Cebrián de Castro y Tábara.
Este corte obliga a los conductores que desde Salamanca viajen a Galicia a buscar rutas alternativas, bien por Bevavente y bien por la ruta portuguesa.
El incendio, que se inició antes de la una del medio día tiene declaración de IGR2 y en estos momentos trabajan 28 medios: seis medios aéreos, cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulzoder y seis cuadrillas de las ELIF, además de varios técnicos y agentes medioambientales.