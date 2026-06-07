Una conductora pierde el control de su vehículo y choca contra un poste en María Auxiliadora

Una mujer de unos 25 años ha resultado herida leve tras perder el control del turismo que conducía y colisionar contra un poste en María Auxiliadora en el cruce con la Plaza de España.

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El accidente se ha registrado a las 7:40 horas y por causas que se investigan, el vehículo ha terminado impactando contra el poste.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la joven.

Según ha informado el 112 la mujer ha sido asistida en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario.