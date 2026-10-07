Dos hombres asaltan la caja registradora de un establecimiento de la avenida de Portugal

A las 21:39 horas de este martes y tal y como denuncian los dueños y trabajadores del establecimiento, una tienda de alimentación ubicado en la capital del Tormes, concretamente en la avenida de Portugal, sufrió un robo por parte de dos individuos encapuchados.

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Según muestran las cámaras de seguridad del establecimiento, los responsables entraron con bragas en la cabeza para tapar su rostro. Uno de ellos vestía además con ropa de deporte, zapatillas y gorra negras. Por otro lado, el segundo de los registrados mediante las cámaras de seguridad, llevaba puesto un chándal negro, además de unas zapatillas blancas.

Tras merodear durante unos minutos por el interior de la tienda, uno de los implicados saltó hacia el interior del mostrador para acceder a la caja registradora. Tal y como ha podido saber Salamanca24horas.com, finalmente consiguió extraer dinero de la misma.

Todo esto ocurrió, sorprendentemente, mientras el estabelecimiento se encontraba abierto y con clientes en su interior. Así, tras estos hechos, los dueños del establecimiento decidieron enviar a través de redes sociales, con la petición de "máxima difusión", varios vídeos grabados por las cámaras de seguridad que muestran toda la información.