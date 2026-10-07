Dos mujeres heridas tras salirse de la vía un turismo en la A-66 a la altura de Guijuelo

Dos mujeres de unos 70 años han resultado heridas este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 387 de la A-66, a la altura de Guijuelo.

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Tal y como informan fuentes oficiales, el suceso se produjo a las 16:56 horas, cuando el turismo en el que viajaban se salió de la vía y dio varias vueltas de campana.

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso y solicitó asistencia sanitaria para las dos ocupantes. Una de ellas presentaba heridas en una mano, mientras que la otra refería dolor de cabeza.

Además, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a las dos mujeres.

Finalmente, según indican fuentes oficiales, se han trasladado a las dos heridas, en helicóptero medicalizado y ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Salamanca.