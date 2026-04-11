Herida una treintañera en una colisión por alcance entre dos turismos en el paseo de la Transición Española

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida en una colisión por alcance entre dos turismos. El accidente ha tenido lugar a las 22:10 horas de este viernes en el paseo de la Transición Española, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La herida se quejaba de un dolor en la espalda y fue atendida in situ por personal del Sacyl trasladado en una ambulancia de soporte vital básico. Se desconoce si recibió asistencia posteriormente en el hospital de Salamanca.

Pocas horas después de este suceso, a las 0:55 horas del sábado, un hombre de unos 55 años fue atropellado en el kilómetro 52 de la N-501, a la altura del término municipal de Cantaracillo. Se encontraba consciente a la llegada de las Emergencias sanitarias, que lo desplazaron al CAUSA en una unidad medicalizada de emergencias (UME).