A juicio tres acusados de tenderle una emboscada a un hombre y darle una paliza brutal a plena luz del día en Salamanca

Una cita concertada con el pretexto de descargar unos objetos en un punto limpio terminó, según sostiene la Fiscalía, en una brutal agresión en Salamanca. Tres personas están acusadas de golpear a un varón en Salamanca y arrebatarle después su chaquetón, cartera y documentación. Pese a que este martes se ha celebrado la audiencia preliminar, las partes no han alcanzado un acuerdo, por lo que el juicio se celebrará el próximo 1 de diciembre de 2026.

Publicidad Publicidad

Los hechos se remontan al 11 de noviembre de 2024. Según el escrito de acusación, J.L.S.S.D. había mantenido días antes una discusión con su pareja, que terminó echándole de la vivienda en la que residían. La mañana del día 11 recibió una llamada del hermano de su pareja, M.M.S., quien le propuso encontrarse en un punto limpio de la ciudad con el supuesto objetivo de descargar algunos objetos.

La víctima acudió a la cita alrededor de las 10:00 horas. Allí, y siempre según la Fiscalía, llegó un vehículo del que descendieron A.M.S., J.S.M. y F.M.S.J., mientras M.M.S. permanecía en el interior para vigilar y facilitar la huida.

Fue entonces cuando, de acuerdo con la acusación, los tres acusados se abalanzaron sobre la víctima. A.M.S. portaba presuntamente un palo y los acusados comenzaron a propinarle golpes, puñetazos y patadas, aprovechando su superioridad numérica y mientras le amenazaban: "Te vamos a matar".

Tras la agresión, los acusados se habrían apoderado de su chaquetón, cartera y documentación, valorados en 77 euros, antes de abandonar el lugar en el vehículo en el que esperaba uno de ellos.

La paliza dejó a la víctima con un traumatismo craneal con hemorragia subaracnoidea, además de lesiones en la zona lumbar y torácica que requirieron sutura. Tardó 21 días en curar y sufrió, además, secuelas en forma de cicatrices en la zona frontoparietal derecha.

Publicidad Publicidad

Cinco años de cárcel La Fiscalía mantiene a los tres acusados como autores de un delito de lesiones y otro de robo con violencia, y aprecia en el primero la agravante de abuso de superioridad.

El Ministerio Público solicita para cada uno dos años de prisión por las lesiones y otros tres años por el robo con violencia, cinco años de cárcel en total, además de las costas.

Asimismo, reclama que los tres acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 4.637 euros por las lesiones, las secuelas y los efectos presuntamente sustraídos.