Localizado en Pizarrales el menor de 17 años desaparecido desde el pasado jueves

El menor de 17 años desaparecido en Salamanca desde el pasado jueves, 1 de octubre, ha sido localizado por su padre en el barrio de Pizarrales en la tarde de este lunes. El joven se encuentra en buen estado, según han confirmado sus familiares a este medio.
El menor, identificado como Alfonso, había sido visto por última vez después de salir de su colegio a las 14:30 horas. Estaba previsto que regresara al centro asistencial que lo tutela a las 15:00 horas, pero no llegó, por lo que su familia puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.
Tras varios días de búsqueda y preocupación por su paradero, su padre ha conseguido localizarlo en Pizarrales, poniendo fin a la desaparición.