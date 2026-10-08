Una mujer herida en un accidente entre dos turismos en Salamanca

Una mujer ha resultado herida tras un accidente entre dos turismos en la capital salmantina, sobre las 13:48 horas, en la glorieta de San Marcelino Champagnat. Un incidente que ha movilizado rápidamente a la Policía Local de Salamanca que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos.

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Además, una ambulancia del Servicio de Salud de Castilla y León se ha movilizado para atender a la mujer de unos 40 años que refería un dolor en el cuello, siendo atendida in situ por el equipo sanitario.

Se desconoce si la mujer ha tenido que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.