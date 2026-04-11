Nueva trifulca en el paseo de Carmelitas, con hasta cuatro coches de la Policía Local de Salamanca desplazados

El paseo de Carmelitas, ubicado en la capital de Salamanca, ha sido el escenario de un nuevo escandaloso incidente.

Alrededor de las 20:00 horas de este sábado 11 de abril, un grupo de personas sin hogar, que habitualmente se reúne en torno a la puerta de un supermercado cercano, ha precisado de la presencia de Policía Local de Salamanca. Hasta cuatro coches se han personado allí.

Tal y como fuentes municipales a SALAMANCA24HORAS.COM, dicho grupo se encontraría tanto manchando la vía pública como "armando escándolo".

A su llegada, los agentes les han dispersado y serán propuestos para sanción por incumplimiento de la ordenanza municipal de limpieza.

Nueva trifulca en el paseo de Carmelitas, con hasta cuatro coches de la Policía Local de Salamanca desplazados | S24H

Este incidente se suma al ocurrido el pasado viernes, cuando hasta seis personas estuvieron involucradas en una pelea en el mismo emplazamiento. Entonces, este medio pudo saber que el detonante del suceso habría sido una discusión de pareja en la que ambos se habrían agredido mutuamente y que terminó con la colaboración de más individuos.

Uno de ellos fue detenido por intentar huir del lugar de los hechos cuando llegaron los agentes.