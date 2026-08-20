Se reactiva el incendio declarado el pasado domingo en una casa abandonada de Santa Marta

Dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Salamanca y agentes de la Policía Local de Santa Marta se han movilizado en la tarde de este jueves, pasadas las 20:00 horas, hasta la calle ciudad de Ávila, ubicada en el municipio de Santa Marta de Tormes.

Publicidad Publicidad

Incendio reactivado en la calle Ciudad de Ávila, Santa Marta

Tal y como ha podido saber este medio, el incendio declarado el pasado domingo en una casa abandonada habría vuelto a reactivarse sin que, por el momento, el nuevo incendio se haya cobrado heridos.

Durante los primeros minutos, las llamas en la parte superior de la vivienda, así como la columna de humo, eran visibles desde las calles próximas.