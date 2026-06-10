Roban 1.000 euros y joyas en una vivienda de la calle La Coruña a plena luz del día

La Policía Nacional investiga un robo registrado durante la mañana del pasado sábado 6 de junio en una vivienda situada en la calle La Coruña, en El Rollo. Los autores lograron acceder al inmueble y sustrajeron alrededor de 1.000 euros en efectivo y joyas.

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El asalto se produjo a plena luz del día, aprovechando la ausencia de los propietarios de la vivienda. Lo que más ha llamado la atención de los vecinos es que los ladrones habrían accedido al domicilio sin provocar daños visibles ni forzar de forma aparente los accesos, actuando con gran discreción para evitar levantar sospechas.

Según los vecinos, este tipo de robos se caracteriza por la búsqueda exclusiva de dinero y joyas, sin causar destrozos en el interior de las viviendas ni revolver en exceso las estancias.

Tras tener conocimiento, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para realizar la correspondiente inspección ocular y recabar posibles indicios que permitan identificar a los responsables.