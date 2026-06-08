El diestro de Cantalpino, Ismael Martín, elegido como 'Torero Revelación' de San Isidro 2026

El torero de Cantalpino, Ismael Martín, ha sido uno de los diestros que figura en el listado publicado por Plaza 1 con los premios que designan a los triunfadores de la feria de San Isidro 2026.

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Concretamente, Ismael ha sido elegido por el jurado como el 'Torero Revelación' de la que es la feria más importante del panorama taurino.

Su paso por Las Ventas la tarde del 3 de junio concluyó con el saludo de una ovación ante un toro de Montalvo y con una vuelta al ruedo con el sobrero de Fermín Bohórquez; ambas, actuaciones en las que dejó sello de esa personalidad arrolladora que lo caracteriza en los ruedos y por el que se le ha concecido este galardón, siendo además uno de los matadores de toros más jóvenes que ha hecho el paseíllo en Las Ventas durante esta feria. Confirmó la alternativa en este coso en junio de 2025.

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Junto a él, Plaza 1 ha premiado a otros diestros, donde el 'Triunfador de la Feria' ha sido Alejandro Talavante; Álvaro Serrano, que también salió por la Puerta Grande, ha sido elegido como el 'Mejor Novillero'; y Diego Ventura, el 'Mejor Rejoneador'.

El jurado en esta ocasión no ha elegido una 'Mejor faena', sino que ha premiado a cuatro, la de Alejandro Talavante, Sebastián Castella, Diego Urdiales y Antonio Ferrera.

Urdiales ha sido además el único torero con premio doble en esta feria, ya que su nombre también figura junto a la 'Mejor Estocada'.

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El premio al 'Mejor Picador' ha sido para Manuel Jesús Ruiz 'Espartaco'; la 'Mejor Brega' para Iván García.