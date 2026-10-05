El ciclo 'Pontifica Sonora' de la UPSA convierte a Salamanca en un escenario sonoro del Barroco americano

'Ecos del Barroco Misional: de Europa a Chiquitos'. Bajo este título, llega un concierto este miércoles 7 de octubre a la Iglesia de la Clerecía dentro de la programación del ciclo Pontificia Sonora, de la mano de la Universidad Pontificia de Salamanca.

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Con esta actuación, la agrupación Antiqua Camera de la Universidad Católica de Salta (Argentina), bajo la dirección de Jorge Lhez, ofrecerá "un puente cultural entre los salones nobiliarios europeos y las reducciones jesuíticas de América del Sur del siglo XVIII".

De esta manera, la propuesta invita a redescubrir el Barroco no como un fenómeno exclusivamente europeo, sino como un lenguaje universal que cruzó el océano Atlántico y echó raíces en el Nuevo Mundo. "A través de la fe, la formación musical y una incesante labor de copia manuscrita de partituras, las obras barrocas resonaron en el corazón de las misiones de Chiquitos y Moxos (en la actual Bolivia), donde fueron abrazadas y reelaboradas por la creatividad de los músicos indígenas", explican desde la UPSA.

Tal y como explican, el itinerario musical dará comienzo con cuatro obras del compositor bohemio Jan Josef Ignác Brentner (1689-1742). Publicadas originalmente en Praga, estas piezas viajaron hasta las misiones jesuíticas para integrarse en el repertorio habitual de las orquestas locales.