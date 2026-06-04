Mª del Carmen de la Cerda, ganadora de la fase local del concurso #HiloTesis 2026 | Universidad Pontificia de Salamanca

Se trata de una investigación sobre los trastornos emocionales que pone el foco en el denominado protocolo unificado transdiagnóstico, desarrollado por David Barlow en 2011

La doctora en Psicología, Bienestar Psicológico y Calidad de Vida de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), María del Carmen de la Cerda gana Ia VI edición del concurso #HiloTesis 2026, dotado con un premio de 250 euros.

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Se trata de una investigación sobre los trastornos emocionales que pone el foco en el denominado protocolo unificado transdiagnóstico, desarrollado por David Barlow en 2011, una intervención terapéutica diseñada para abordar de forma conjunta múltiples trastornos emocionales a través de un mismo enfoque clínico.

La de la Cerda representará a la UPSA en la fase nacional del concurso, que se celebrará en los próximos días.

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Participantes y jurado del concurso #HiloTesis 2026 | Universidad Pontificia de Salamanca

La ganadora participó en esta edición junto a otros tres investigadores de la Universidad Pontificia de Salamanca: Irati Márquez Guantes, Alba Crespo y Pablo Elipe, quienes también presentaron sus tesis doctorales en formato divulgativo a través de Instagram.

Esta se trata de una iniciativa impulsada por la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga) de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), junto con la Fundación Ignacio Larramendi.