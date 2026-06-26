La Hospedería Fonseca acoge la exposición “Girls to the Front!” hasta noviembre

La Hospedería Fonseca acoge desde este viernes la exposición “Girls to the Front! (¡Las Chicas al Frente!)”, organizada por el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca dentro de la programación de Las Noches del Fonseca 2026. La muestra, organizada por Javier Panera y Montse Galán, permanecerá abierta hasta el mes de noviembre.

Publicidad Publicidad

La exposición reúne más de 2.000 piezas, entre ellas 300 portadas de discos, fotografías, carteles, revistas y fanzines, para ofrecer una visión de la historia de la música popular desde una perspectiva feminista y poner en valor la contribución de artistas como Bessie Smith, Aretha Franklin, Patti Smith, Kim Gordon, Björk o Rosalía.