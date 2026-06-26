La UPSA reivindica el legado de Juan de Dios Martín Velasco en la apertura de su cátedra en Santa Cruz del Valle

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha inaugurado este viernes una nueva edición de la Cátedra Juan de Dios Martín Velasco en Santa Cruz del Valle, un encuentro que busca profundizar en el legado intelectual del reconocido teólogo y pensador.

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Durante la apertura, el rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama, destacó la figura de Martín Velasco como “uno de los pensadores más lúcidos y fecundos del ámbito teológico y pastoral de las últimas décadas”, subrayando que su obra sigue siendo una referencia para comprender la religiosidad contemporánea y afrontar los retos de la transmisión de la fe.