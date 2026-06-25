La Universidad de Salamanca recibirá más de 45 millones de euros por la financiación trimestral de la Junta

Un total de 45.397.405 euros. Esta es la cantidad que recibirá la Universidad de Salamanca por parte de la Junta de Castilla y León con el objetivo de cubrir, hasta el mes de septiembre, los gastos de personal y aquellos necesarios para el adecuado funcionamiento de la institución.
En concreto, la subvención, de 125.726.353 euros, ha sido aprobada durante el Consejo de Gobierno celebrado este jueves con el objetivo de financiar a las universidades públicas de la comunidad los gastos globales de su actividad durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.
Además de los más de 45 millones de euros que percibirá la USAL, 14.420.939 euros irán destinados a la Universidad de Burgos; 20.493.458 euros a la Universidad de León; y 45.414.550 euros a la Universidad de Valladolid.