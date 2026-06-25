La Universidad de Salamanca recibirá más de 45 millones de euros por la financiación trimestral de la Junta

Según apunta la Junta de Castilla y León, estas inversiones persiguen que las instituciones de Educación Superior avancen en varias de las metas propuestas. En concreto, se busca reforzar la calidad de la formación del alumnado a través de una enseñanza más personalizada; impulsar y consolidar una investigación científica de excelencia; y favorecer la transferencia de conocimiento desde las universidades hacia la sociedad y el tejido empresarial, contribuyendo de este modo al desarrollo económico y a la creación de empleo de calidad en Castilla y León.