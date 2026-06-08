La Universidad de Salamanca lidera en Castilla y León los ingresos por alumno y refuerza su solvencia económica

La Universidad de Salamanca destaca como la institución pública de Castilla y León con mayor capacidad para generar ingresos propios por alumno. Así lo confirma el informe de 2025 de la Fundación CYD, que analiza la situación económica de las universidades españolas durante el curso 2023-2024.

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Según el estudio, la USAL obtuvo unos ingresos de 1.794 euros por estudiante procedentes de tasas, precios públicos y otros conceptos, una cifra que la sitúa entre las universidades con mejores resultados del país en este apartado y muy cerca del top diez nacional.

El informe también pone de relieve la fortaleza financiera de la institución salmantina. La Universidad de Salamanca registró una capacidad de financiación equivalente al 5,7 por ciento de sus ingresos no financieros, lo que refleja una situación de superávit y una gestión económica saneada.

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Otro de los indicadores que avalan esta solidez es la tasa de ahorro bruto, que alcanzó el 9,9 por ciento, la más elevada entre las universidades públicas de Castilla y León. Este dato mide la capacidad de una institución para generar recursos propios destinados a inversiones, reduciendo así su dependencia de financiación externa.