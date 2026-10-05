José Luis Molina, catedrático de la USAL, se convierte en nuevo miembro de la plataforma internacional EU-Academy

El catedrático del Área de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Salamanca, director del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) y del Grupo de Investigación "Ingeniería y Gestión del Agua (IGA), José Luis Molina González, ha sido seleccionado como nuevo miembro de la EU-Academy.

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Tras este nombre se encuentra una conocida plataforma de aprendizaje de la Unión Europea que integra "recursos educativos de alta calidad y conocimientos de alto valor producidos por las instituciones de la UE para personas cuyo trabajo se relaciona con su esfera de acción", según explica la Universidad de Salamanca.

El objetivo de la plataforma EU-Academy es facilitar una comprensión fácil y fluida de las políticas de la UE en una amplia gama de campos, así como su implementación, proporcionando un entorno de aprendizaje moderno y atractivo que pueda fomentar y mejorar la aplicación del conocimiento sobre asuntos de la UE de una manera simple, inteligente e inspiradora.

De esta manera, el citado nombramiento de José Luis Molina posiciona al Grupo de Investigación Ingeniería y Gestión del Agua (IGA) de la USAL en el nivel más alto de la investigación europea en este ámbito, según explican desde la entidad.