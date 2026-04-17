'LexiMus', la mayor investigación sobre las palabras de la música en español que colidera la USAL

La Universidad de Salamanca, junto al Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU) y la Universidad de La Rioja, colideran 'LexiMus', la mayor investigación sobre las palabras de la música en español que da respuesta a preguntas tan variopintas como '¿Por qué zarzuela es también un plato?' y '¿Qué diferencia hay entre ejecutar e interpretar una obra?'.

La iniciativa es desarrollada desde hace tres años por un equipo internacional multidisciplinar formado por 47 especialistas de 26 instituciones de ocho países. Su fin último es aglutinar, ordenar y poner a disposición el conocimiento existente sobre la música y el lenguaje. Es decir, convertir 'LexiMus' en los cimientos de la gran primera enciclopedia digital de la música en español.

Actualmente, existen iniciativas parecidas como Léxico Musical de Renacimiento -en francés- o Grove Dictionary of Music and Musicians -en inglés-, pero 'LexiMus' permite cubrir el vacío existente en la integración en el conocimiento sobre las palabras de la música en lengua española acercándolo a los cerca de 600 millones de hispanohablantes.

La Universidad de Salamanca se encarga de ejecutar el subproyecto 'CORPUS', dirigido por María Palacios, catedrática del Área de Musicología que investiga la evolución de los conceptos musicales a través de su uso en los medios de comunicación. "La prensa se convierte en el foco principal del análisis, utilizando grandes corpus de texto desde el siglo XVIII hasta la actualidad", señala.