Publicadas las nuevas ponderaciones para acceder a las carreras universitarias de la USAL

Ya están aquí las nuevas ponderaciones que la Universidad utilizará para calcular las notas de los exámenes realizados durante las pruebas de acceso a la universidad en los cursos 2026-2027 y 2027-2028.

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De esta manera, los estudiantes ya conocen qué asignaturas puntuarán más de cara a la nota final de las pruebas para acceder a cada carrera universitaria. Esto podría ayudar a la toma de decisiones de los alumnos de Bachillerato de cara a elegir qué optativas escoger.

Tal y como se observa en los parámetros de ponderación publicados por el Boletín Oficial de Castilla y León este miércoles, algunos de los grados que más han cambiado en cuanto a su ponderación son Medicina y Odontología. En ellos, la asignatura de Física ha pasado de ponderar un 0,1 a un 0,2.

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Por otro lado, el grado de Farmacia cuenta con una nueva asignatura entre las que contarán positivamente de cara a la admisión de estudiantes: la asignatura de Geología y Ciencias Ambientales ponderará a partir de este curso 2026-2027 un 0,1.