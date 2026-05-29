La Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca ha celebrado las XXXIX Conversaciones de Salamanca, un encuentro anual que reúne a docentes de los distintos centros teológicos vinculados a la institución en toda España.

Bajo el título ‘Los profetas de la Biblia: nuevos enfoques en la investigación y la docencia’, las jornadas han profundizado en el cambio de paradigma en los estudios del profetismo bíblico, pasando del análisis histórico de la figura del profeta a un mayor interés por la teología y el mensaje de los libros proféticos.