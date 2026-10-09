La UPSA da la bienvenida a su medio centenar de nuevos docentes: “Esto es algo más que trasladar conocimiento”

La mañana de este viernes 9 de octubre no ha sido una mañana cualquiera para la Universidad Pontificia de Salamanca: el vicerrector de Ordenación Académica, Profesorado y Calidad se ha encargado de recibir y dar la bienvenida al cerca de medio centenar de nuevos docentes que se incorporan este nuevo curso a la institución.

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Durante el encuentro, celebrado en el Aula Magna, el vicerrector de Ordenación Académica, Profesorado y Calidad ha puesto en valor la llegada de los nuevos docentes. En este sentido, ha destacado la convergencia entre la excelencia académica, el compromiso con la enseñanza, los valores católicos y humanistas y la defensa de la bondad en la formación de los estudiantes.

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En su intervención, Francisco José Álvarez García ha subrayado el compromiso de la Universidad con la calidad docente, especialmente tras la reciente certificación del programa Docentia de la UPSA por parte de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) y ANECA. Más allá de los procedimientos e indicadores asociados a la evaluación de la actividad docente, el vicerrector ha señalado que este reconocimiento refleja una convicción esencial para la Universidad: “La docencia importa. Cada clase importa”.

Asimismo, ha reivindicado el valor del encuentro entre profesores y estudiantes: “Nuestros estudiantes tienen que aprender y nosotros debemos explicar bien, ser exigentes en la transmisión del conocimiento”. El vicerrector ha recordado también la importancia que, en un futuro, tienen los profesores que despertaron una vocación: “Esto es algo más que trasladar conocimiento”, ha señalado, antes de invitar a los nuevos profesores a hacer de la bondad un principio de su actividad docente.

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