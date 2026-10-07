La USAL acerca a sus estudiantes al mercado laboral desde segundo de carrera con el programa TALENTOCYL

La Universidad de Salamanca quiere que sus estudiantes empiecen a pensar en su futuro laboral mucho antes de terminar la carrera. Para ello, la USAL ha puesto en marcha el programa TALENTOCYL, que permitirá a los universitarios entrar en contacto con empresas desde segundo curso de grado.

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La iniciativa, financiada por la Junta de Castilla y León, se desarrollará durante 2.º, 3.º y 4.º curso y combinará tres aspectos clave: orientación laboral, formación en competencias y contacto directo con empresas.

El programa busca que los alumnos conozcan qué salidas profesionales tienen sus estudios, qué buscan actualmente las empresas y qué habilidades necesitan para acceder a un empleo.

Además, se pretende acercar a los estudiantes a empresas y sectores estratégicos de Castilla y León, facilitando así una primera toma de contacto con el mundo laboral mientras todavía están estudiando.

El vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata, y la directora del Servicio de Empleo y Emprendimiento, Mili Pizarro Lucas, han presentado la evolución del programa a los decanos y directores de las facultades y escuelas de la USAL.

Durante el encuentro también se han analizado diferentes iniciativas que ya se desarrollan en los centros para mejorar la conexión entre los estudiantes y las empresas.