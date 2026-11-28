El mapa de España se muestra en la actualidad coloreado por la circulación del virus de la Lengua Azul, con la detección de varios serotipos: 1, 3, 4 y 8. Esta situación está complicando el comercio intercomunitario con Francia y Portugal, hasta el punto que ha llevado a establecer unas condiciones comerciales para el traslado de los animales desde España, y que afecta tanto al ganado vacuno como al ovino.

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En el caso de Salamanca ha sido detectado recientemente un foco de lengua azul confirmado el pasado 12 de noviembre en una explotación de Calzada de Don Diego, que también cambia totalmente el escenario en la provincia.

Desde que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) notificó este foco, la provincia salmantina ha pasado de estar libre de esta enfermedad desde el comienzo de la temporada de actividad vectorial 2026-2027, en abril, a ser una de las provincias con circulación del virus de la Lengua Azul.

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Actualmente es la única de Castilla y León con presencia del serotipo 1, igual que Extremadura, donde también se ha detectado el S1, así como el S3, S4 y S8, y Toledo, donde hay presencia del S1 y el S3, según la última actualización del MAPA a fecha de 26/11/2026.

El 1 es un serotipo que se detectó por primera vez en España en julio del 2007, no existiendo constancia de su presencia en Salamanca en los últimos años hasta ahora, pese a figurar en 2024 como “zona suspendida por el S1-S3-24”, con restricciones de movimiento y la obligación de vacunar.

Mpa Actualización De La Situación Epidemiológica De La Lengua Azul En España a Fecha De 26 De Noviembre De 2026 Actualmente, a nivel nacional no hay limitaciones en cuanto al movimiento de los animales, con independencia de la circulación del virus, con los serotipos 1, 3, 4 y 8, que están presentes por todo el territorio. Tampoco hay obligación para vacunar, una acción que ahora es libre a juicio de los ganaderos.

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Isidro Molinero, coordinador de la Unidad Veterinaria de Ciudad Rodrigo, explica que el serotipo 1 es menos agresivo que el 3 y que apenas provoca síntomas clínicos en el ganado vacuno, aunque sí cuadros clínicos que pueden ser graves en el ovino, que son además los rumiantes más afectados por esta enfermedad. Hace hincapié en que el S3 es el que presenta “extrema gravedad” en el ovino y que, de hecho, hay ganaderos de Extremadura, sobre todo, que están reclamando vacunar de este serotipo porque causó muchas perdidas y arruinó incluso a algunas explotaciones. Respecto a las vacunas asegura que muchos ganaderos no la están poniendo ya porque las dosis gratuitas que daba la Junta de Castilla y León han caducado y comprarla ahora es caro.

Del 3 dice que es un serotipo que causa problemas de fertilidad en el vacuno y que supone una “catástrofe” en el ovino, con un porcentaje de muertes que asciende hasta el 50 %. En el caso del vacuno añade que “está haciendo mucho daño porque baja la inmunidad de los animales y eso está dando lugar a la aparición de otras enfermedades paralelas como la tuberculosis o a la besnoitiosis”.

Condiciones para el traslado de los animales a Francia y Portugal La situación de la lengua azul en el territorio español está complicando mucho el comercio intracomunitario de ganado para vida hacia Francia y Portugal, a diferencia de los envíos para sacrificio, que son libres, según apunta este veterinario.

Al cambiar la clasificación de la enfermedad que entró en vigor el pasado 15 de julio, la lengua azul paso de tener la categoría C+D+E (enfermedad sobre la que deben adoptarse medidas para evitar su propagación a partes de la Unión declaradas oficialmente libres o que cuentan con programas de erradicación) a tener la categoría D+E (enfermedad sobre la que deben adoptarse medidas para evitar su propagación en relación con su introducción en la Unión o con desplazamientos entre Estados Miembros). De esta forma la lengua azul ha quedado alineada con la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) porque son enfermedades similares desde el punto de vista epidemiológico y que afectan a las mismas especies.

En el documento del cambio de categorización emitido por el Ministerio de Agricultura se especificaba: “Los requisitos para el movimiento intracomunitario quedarán a partir del 15 de julio de 2026 ligados a la ausencia de circulación en un radio de 150 km, o bien a la vacunación de los animales. Teniendo en cuenta que el periodo estacionalmente libre también podrá ser aplicable para aquellos países que así lo declaren”.

Condiciones de Francia En cuanto a las condiciones comerciales relativas a la lengua azul para bovinos, caprinos, ovinos, camélidos, ciervos y otros ungulados destinados a Francia procedentes de una zona no libre de lengua azul a partir del 6 de noviembre de 2026, el ministerio francés ha establecido dos situaciones para los animales mayores y los menores de 90 días de edad.

• Animales mayores de 90 días:

- Los animales se mantuvieron en establecimientos ubicados dentro de un área de al menos 150 km de radio en la que se ha notificado la infección por el virus de la lengua azul (serotipos 1 a 24) en las especies incluidas en la lista durante los dos años anteriores a la fecha de salida: los animales deben estar vacunados contra todos los serotipos del virus de la lengua azul notificados en los dos últimos años en la zona de origen (con la excepción de los serotipos 3 y 8).

- Los traslados se realizarán al menos 30 días después de la inyección de la serie primaria (si la vacuna utilizada requiere solo una inyección) o 10 días (si la vacuna utilizada requiere dos inyecciones).

• Animales menores de 90 días (no hay condiciones para los serotipos 3 y 8):

- Procedan de una madre vacunada contra todos los serotipos (excepto los serotipos 3 y 8) del virus de la lengua azul notificados en los dos últimos años en la zona de origen o haber estado protegidos contra los ataques de vectores mediante el uso de insecticidas o repelentes durante al menos 14 días antes de la fecha del viaje. También que, durante este período, se sometieran a una prueba PCR que dio negativo, realizada con muestras de sangre tomadas al menos 14 días después de la fecha en que la protección contra los ataques de vectores comenzó a surtir efecto.

El Ministerio de Agricultura de Francia especifica que “los serotipos 3 y 8 se consideran enzoóticos en la Francia metropolitana” y el “serotipo 4 se considera enzoótico únicamente en Córcega”.

En el caso del comercio con países europeos o la exportación a terceros países, se requieren condiciones sanitarias para los movimientos, tales como la vacunación, las pruebas y/o la desinsectación de los rebaños. En relación con el serotipo 3 para España establece “ninguna, únicamente para las zonas indemnes; vacunación para las zonas no indemnes de la península”.

Condiciones de Portugal Desde el portal de agricultura de la República Portuguesa indican que “todos los distritos de Portugal continental están afectados por los serotipos 3 y 4 del virus de la lengua azul”. El serotipo 1 del virus de la lengua azul (BTV) ya no está en circulación, puesto que no se ha identificado desde 2021; y también hay presencia del 8 en varios distritos.

Situación De La Lengua Azul En Portugal Para el movimiento de ganado vacuno y ovino desde otro país o zona de origen con presencia de cualquier serotipo se establece:

• Animales de más de 90 días: si los serotipos presentes en el origen también estén presentes en la zona de destino de Portugal (sin condiciones específicas), o en caso de que los serotipos presentes en el origen no estén presentes en la zona de destino de Portugal (animales vacunados, después del inicio de la inmunidad, según lo indicado por el productor de la vacuna).

• Animales de menos de 90 días: si los serotipos presentes en el origen también están presentes en el área de destino de Portugal (sin condiciones específicas); si los serotipos presentes en el origen no están presentes en la zona de destino de Portugal (tener una madre vacunada, o tener una madre no vacunada y haberse sometido a una prueba PCR con resultado negativo, realizada al menos 14 días después de la fecha de protección contra vectores con insecticidas o repelentes).

• Los animales caprinos: sin condiciones específicas.

Condiciones para movimientos a la Península El Ministerio de Agricultura de España establece también condiciones para los movimientos a España desde un país o zona de origen con presencia de cualquier serotipo de lengua azul o EHE.

Fuera del periodo estacionalmente libre de vectores, para los bovinos, ovinos y caprinos de más de 90 días:

- En caso de que los serotipos presentes en la zona de origen (150km alrededor) estén también presentes en la zona de destino (150km alrededor), en el transcurso de los dos últimos años, no se aplican condiciones a los movimientos, de acuerdo al punto 3.c de la parte 1 del anexo IX del Reglamento Delegado (UE) 2020/688.

- En caso de que los serotipos presentes en la zona de origen (150km alrededor) no estén también presentes en la zona de destino (150km alrededor), en el transcurso de los dos últimos años, los animales: deben estar vacunados contra los serotipos adicionales declarados en el transcurso de los dos últimos años en la zona de origen (150 km alrededor). Los movimientos se realizarán al menos 30 días después de la inyección de primovacunación (si la vacuna utilizada requiere una sola inyección) o a los 10 días después de la segunda inyección de primo vacunación (si la vacuna utilizada requiere 2 inyecciones); o haber sido sometidos a PCR con resultado negativo a los serotipos adicionales declarados en el transcurso de los dos últimos años en la zona de origen(150 km alrededor), realizada en muestras de sangre tomadas al menos 14 días después de la fecha de inicio de la protección contra los ataques de vectores. El resultado de la PCR tiene una validez máxima de 14 días.

Para los animales de menos de 90 días de edad, si los serotipos presentes en la zona de origen (150km alrededor) están también presentes en la zona de destino (150km alrededor) no se aplican condiciones a los movimientos.

En caso de que los serotipos presentes en la zona de origen (150km alrededor) no estén también presentes en la zona de destino (150 km alrededor), los animales deben proceder de una madre vacunada contra los serotipos adicionales declarados en el transcurso de los dos últimos años en la zona de origen 150 km alrededor; o haber sido sometidos a PCR con resultado negativo a los serotipos adicionales declarados en el transcurso de los dos últimos años en la zona de origen 150 km alrededor, realizada en muestras de sangre tomadas al menos 14 días después de la fecha de inicio de la protección contra los ataques de vectores. El resultado de la PCR tiene una validez máxima de 14 días.

La vacunación no es obligatoria, pero sigue siendo recomendable La estrategia de vigilancia y control de la lengua azul en España, está basada en la actualidad en la vacunación voluntaria, sin requisitos a los intercambios comerciales dentro de la península.

Los resultados de las coberturas vacunales en 2025 han sido “bajas en ovino” y “muy bajas en bovino en todos los serotipos”. Estos datos, según el MAPA, especifican que “ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las actuaciones de sensibilización y fomentar la vacunación preventiva”.

El periodo estacionalmente libre de vectores empieza el 1 de diciembre y acaba el 15 de abril. Actualmente, un ganadero que quiera enviar animales a Portugal tiene que esperar 60 días desde que comience el periodo estacionalmente libre de vectores. Osea tendrá que esperar hasta el 1 de febrero para poder llevarlos sin vacunar.