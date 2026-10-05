UPL exige a la Junta resolver las ayudas de infraestructuras ganaderas tras un año de retraso

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado en las Cortes autonómicas la resolución inmediata de las ayudas para infraestructuras ganaderas no productivas, convocadas el 17 de septiembre de 2025 tras ser anunciadas por Mañueco en la Feria Salamaq. Los leonesistas denuncian un "retraso inadmisible" de más de doce meses que afecta a más de 1.400 solicitudes en la comunidad, de las cuales más de la mitad proceden de León, Zamora y Salamanca.
Desde la formación lamentan que la administración mantenga paralizadas ayudas tan básicas como pozos, charcas o depósitos para garantizar el abastecimiento de agua en la ganadería extensiva. Asimismo, advierten que esta lentitud burocrática ahoga al sector primario, frena el relevo generacional y contradice los discursos oficiales de la Junta. Por ello, UPL exige un calendario público de resolución, explicaciones a la Consejería y un Plan de Infraestructuras Hídricas específico para el sector.