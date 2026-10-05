Hasta 70.000 castellanos y leoneses se convierten en "pobres ocultos" tras pagar la vivienda

Hasta 70.000 personas en Castilla y León, lo que representa el 3,9% de la población de la Comunidad, pasan a ser consideradas pobres tras descontar los gastos de hipoteca o alquiler de sus ingresos habituales. A nivel nacional, este fenómeno afecta a 1,95 millones de ciudadanos, situando la media del conjunto de España en el cinco por ciento.

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Dentro de este grupo de afectados, el 12,7% sufre carencia material y social severa en la región, un porcentaje notablemente inferior al promedio estatal.