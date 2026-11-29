Un total de 2.500 policías nacionales, 6.500 guardias civiles y 900 policías locales conformarán el operativo de cerca de 10.000 agentes encargado de garantizar que los 2.106.438 electores de Castilla y León puedan votar de forma "libre y segura" este domingo.

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El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha precisado que este despliegue resultará fundamental para minimizar incidencias y solucionar cuanto antes las que se produzcan.

Los efectivos de seguridad velarán por el desarrollo de los comicios en los 2.906 locales y las 4.485 mesas electorales distribuidas por los 2.248 municipios de la Comunidad, donde se elegirán 31 diputados al Congreso y 36 senadores, cuatro por cada provincia.

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En el caso de Salamanca, los votantes designarán cuatro diputados entre las nueve candidaturas proclamadas y cuatro senadores entre seis listas, mientras que el resto de escaños al Congreso se distribuyen entre Valladolid (5), Burgos y León (4), Ávila, Palencia, Segovia y Zamora (3), y Soria (2).

El dispositivo logístico incluye también casi 23 millones de papeletas confeccionadas por la Delegación y las subdelegaciones del Gobierno (más de 20,5 millones para el Congreso y 2,35 millones para el Senado), así como 25.437 miembros de mesa y 4.376 representantes de la Administración que ya han realizado dos simulacros para comprobar los dispositivos y servidores de transmisión de datos. Además, del censo total, 187.461 electores residen en el extranjero, se han contabilizado 71.076 solicitudes de voto por correo (50.010 presenciales) y se han tramitado 101 kits de votación accesible para personas con discapacidad visual.

Por último, el secretario general de la Delegación del Gobierno, Javier Pérez Blázquez, ha señalado que para votar serán válidos el DNI, el carnet de conducir, el pasaporte con fotografía y el DNI electrónico, para el que se enviará un kit de verificación, aunque recomendó acudir con el documento físico porque la conexión a internet necesaria para generar el código QR de validación puede fallar.