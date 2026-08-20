Castilla y León reforzará sus políticas de convivencia escolar con "tolerancia cero" ante el acoso

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha ratificado la lucha contra el acoso escolar como una prioridad estratégica, respaldada por su protocolo de actuación (Orden EDU/1071/2017) activo en todos los centros sostenidos con fondos públicos. La consejera María Pardo destacó que este sistema abarca desde la detección temprana hasta el acompañamiento personalizado y el seguimiento preventivo.

Publicidad Publicidad

Durante el curso 2025-2026, la aplicación informática CONV registró la apertura de 1.108 protocolos en la comunidad, de los cuales la inspección educativa confirmó 112 casos de acoso escolar y 24 de ciberacoso. Según la Junta, estas cifras avalan la rapidez de respuesta del sistema, apoyado además por programas preventivos como Sociescuela, atención psicológica y formación docente.