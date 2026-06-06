Dos jóvenes han perdido la vida y otras tres personas han resultado heridas de gravedad en un accidente de tráfico registrado a la una de la madrugada de este sábado en el kilómetro 14 de la carretera SO-P-2003, dentro del término municipal de Pinilla del Campo (Soria).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, los dos fallecidos y los tres heridos residían en la ciudad de Soria. La Guardia Civil continúa trabajando en la identificación oficial de las víctimas mortales.
El siniestro se produjo cuando el turismo en el que viajaban los cinco ocupantes se salió de la vía, volcó y terminó impactando contra un talud.
Como consecuencia del accidente, fallecieron dos varones de aproximadamente 25 años. Además, otros tres jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 22 años, sufrieron heridas de carácter grave y fueron trasladados al Hospital Santa Bárbara de Soria para recibir atención médica.