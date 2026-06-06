Las víctimas mortales, dos varones de unos 25 años residentes en Soria, viajaban en un turismo que se salió de la vía y volcó antes de chocar contra un talud

Dos jóvenes han perdido la vida y otras tres personas han resultado heridas de gravedad en un accidente de tráfico registrado a la una de la madrugada de este sábado en el kilómetro 14 de la carretera SO-P-2003, dentro del término municipal de Pinilla del Campo (Soria).

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Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, los dos fallecidos y los tres heridos residían en la ciudad de Soria. La Guardia Civil continúa trabajando en la identificación oficial de las víctimas mortales.

El siniestro se produjo cuando el turismo en el que viajaban los cinco ocupantes se salió de la vía, volcó y terminó impactando contra un talud.

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