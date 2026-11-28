Las sonatas para la viola de la Real Capilla de Madrid actuarán en Salamanca el próximo lunes 30 de septiembre.

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El concierto correrá a cargo de la profesora Claudia Do Minh y del aula de violonchelo de Lorenzo Meseguer, del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL).

Las once sonatas han sido grabadas íntegramente por el violista Pablo de Pedro, junto a Lorenzo Meseguer y Samuel Maíllo, profesores del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

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Desde el COSCYL informan de que entre 1778 y 1818 se compusieron once sonatas para viola destinadas a las oposiciones de la Real Capilla de Madrid. Estas obras estuvieron firmadas por compositores como Felipe de los Ríos, Gaetano Brunetti, Juan Oliver y Astorga o José Lidón, entre otros, constituyendo un testimonio excepcional para conocer la evolución de la escritura para viola en España durante las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX.