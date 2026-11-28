'Un tiempo sin abrazos. Crónicas de una pandemia' es el último libro editado por el Ayuntamiento de Salamanca, escrito por Asunción Escribano y Charo Alonso.

Esta obra se trata de un relato enfocado en tiempos de la pandemia, un libro humano a través del que sus autoras quieren dejar testimonio literario de los días del confinamiento provocado por la COVID-19. A través de diarios y breves crónicas, las autoras convierten la experiencia del encierro en una reflexión sobre la fragilidad humana, la memoria, la esperanza y la necesidad de los afectos.