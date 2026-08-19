Adri León, nuevo refuerzo de la UD Santa Marta

La Unión Deportiva Santa Marta ficha a Adri León. El jugador, nacido en 1989 y de 1,90 metros de altura, cuenta con una mportante trayectoria en la división de bronce del fútbol español. El cántabro puede actuar tanto de pivote defensivo como de central.

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"A lo largo de su carrera, Adri León ha acumulado más de 350 partidos en competiciones nacionales, buena parte de ellos en Segunda B, Primera Federación y Segunda Federación, convirtiéndose en un futbolista con una amplia experiencia competitiva", explican desde el Santa Marta.

Y no es para menos, Adri Léon ha jugado en numerosos equipos como la UM Escobedo, el Racing de Santander B, la SD Laredo, el CF Villanovense, CD Tropezón, Real Avilés, UD Logroñés, Pontevedra CF, Lleida Esportiu, UCAM Murcia CF, CF La Nucía, Sestao River, CD Cuarte y CD Calahorra.