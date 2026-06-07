David Ruano y Casty García se imponen en la XII Carrera Popular de Castellanos de Moriscos

Castellanos de Moriscos volvió a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los aficionados al atletismo con la celebración de la duodécima edición de su Carrera Popular.

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A las 10.00 horas se dio la salida a los participantes, que afrontaron un recorrido de 7,6 kilómetros diseñado por la organización y que discurrió por las calles y alrededores de la localidad.

En categoría masculina, la victoria fue para David Ruano Rodríguez, del C.D. La Armuña, que cruzó la línea de meta con un tiempo de 26 minutos y 13 segundos. El segundo puesto fue para Diego Martín Pérez, corredor independiente, con 26:35, mientras que Javier Vega Vázquez, del club Vino de Toro Caja Rural, completó el podio con una marca de 27:01.

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En la clasificación femenina, la más rápida fue Casty García Sánchez, del club Ibéricos Simón Martín, que se adjudicó el triunfo tras completar la prueba en 33 minutos y 15 segundos. La segunda posición fue para Mariate Escudero Martín, con un tiempo de 34:26, mientras que Leticia Martín Arias ocupó el tercer puesto al finalizar en 37:46.

Tras la carrera tuvo lugar la entrega de premios a los tres primeros clasificados de las categorías masculina y femenina, así como a los tres primeros corredores locales en ambas categorías.

Dsc N8103