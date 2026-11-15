Nuevo récord deportivo mundial en Salamanca: “En las primeras nueve horas mi compañero perdió cuatro kilos”

Salamanca puede volver a presumir de un nuevo récord mundial. Si el pasado mes de marzo era Álex Sánchez el que conseguía el récord en saltar con una sola pierna a mayor altura y en estático, dos nuevos nombres han salido a la palestra, Emilio Alonso y Pablo Marcos, en el que han conseguido recorrer en máquina de ski un total de un millón de metros.

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Para ello, fueron seis duros días en los que el descanso, la comida y la fuerza mental resultaron claves para conseguir un reto que, de momento, llevará el nombre de Salamanca por el mundo. Un desafío que comenzó a raíz de otra aspiración, 24 horas en la máquina de ‘ski’, y que de momento ha quedado aparcado (y en proceso de prepararse) para dar a luz a un nuevo récord mundial.

Un millón de metros recorridos en pareja en donde las jornadas de 14 horas, pequeñas visitas de amigos y familiares, y mucha unión entre Emilio y Pablo , han dado sus frutos para lograrlo y poner en valor el trabajo realizado durante meses anteriores. Mil kilómetros ‘esquiando’ durante seis días en donde las jornadas comenzaban a las 9:00 horas y terminaban pasadas las 23:00 horas. Desayunos muy pautados, comidas marcadas y, en ocasiones, poco descanso para conseguir finalmente esta marca.

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Emilio Alonso durante el reto del millón de metros en ski en seis días8

Desde el pasado jueves, 29 de octubre, hasta parte del martes, 3 de noviembre, han pasado por procesos mentales duros, con ocasiones donde uno tiraba del otro, en donde tenían que pedir días laborales o, como no, donde renunciaban a todo tipo de planes para estar encerrados en una casa durante todo ese tiempo. Emilio Alonso, integrante del tándem, ha explicado a SALAMANCA24HORAS algunas de las claves de cara a entender la magnitud de este reto.

Pregunta: Todo récord comienza por un primer pensamiento, Emi, ¿en qué momento os dais cuenta de que lo que empezó como una locura podía convertirse en un récord mundial?

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Respuesta: Llevamos diez meses entrenando con el ‘ski’ porque en diciembre o enero nos planteamos hacer un récord de 24 horas de ‘ski’ en pareja. La verdad, estamos los dos un poco locos y nos gusta este tipo de retos, en el que nos retamos nosotros mismos, personalmente y físicamente. Empezamos un día con 10 kilómetros y fuimos subiendo. Vimos la posibilidad de este récord del millón y lo abordamos de esta manera.

P: Nos comentabas que llevabais unos diez meses trabajando juntos, supongo que en algún momento ha habido algún proceso duro… ¿cuál ha sido y cómo conseguisteis superarlo?

R: Evidente es duro, sobre todo por el entrenamiento y la preparación porque no somos atletas a tiempo completo. Con otras obligaciones personales y familiares, a veces tienen que dejar de hacer muchas cosas. Tanto este, el de un millón de metros, como el futuro que haremos en 24 horas, son exigencias muy duras a nivel mental y físico. Lo más complicado del día a día es entrenar por separado. Cuando tienes que entrenar por separado y tienes que hacerte las dos horas tu solo... vienen las dudas sobre qué pasa si hoy no entreno o por qué estás haciendo esto. Ver que estás lejos de conseguirlo es lo más duro, o incluso ver que muchos días entrenas y no estás a ritmo también es muy duro.

P: Con respecto a eso, tuvo que haber algún momento donde uno u otro pensó que no se lograba… de ser así, ¿cómo reaccionó el otro?

R: Durante esos seis días, hemos tenido momentos muy duros, porque nuestras predicciones no se cumplieron mucho. Pensamos que íbamos a ser capaces de unos tiempos y unos ritmos, y acabamos arrastrando mucho el cansancio de los días, por lo que al final estuvimos más tiempo. Esos días fueron días muy duros y lo pasamos muy mal en esos ratos. Yo personalmente me encontré peor que Pablo, que estuvo mucho mejor. Ahí hemos tenido momentos en los que yo iba mal y tuve esos pensamientos. En ese aspecto, Pablo vio que yo estaba más flojo y también tuvo que hacer ese ejercicio mental de saber que nos acabaremos encontrando mejor, momentos que llegaron finalmente. Hacemos un buen tándem y tenemos un concepto de un equipo muy bueno, sobre todo porque somos amigos de toda la vida y eso nos ha hecho fuertes porque ha habido momentos muy delicados.

Emilio Alonso y Pablo Marcos durante el reto del millón de metros en ski en seis días

P: Hablabas de esa compenetración que tenéis los dos, donde además la confianza es fundamental. ¿Qué es lo que más habéis valorado el uno del otro durante el reto?

R: Sin duda, para hacer un reto en pareja la confianza es fundamental, pero mucho más tener los dos muy claro que es lo que significa, qué estamos haciendo, de lo que somos capaz y el compromiso del otro. Aunque Pablo fuera mejor, los dos sabíamos que estábamos haciendo el máximo. Aunque él sabía que yo estaba mal, él daba el máximo. Yo digo que Pablo es mi ídolo porque si se propone algo no para hasta conseguirlo. Tiene que estar desmayado para parar. Si se compromete con algo, lo lleva hasta el final sí o sí. Él me decía que si él estuviera como yo estaba, lo hubiera dejado. Él valoraba la fortaleza mental que yo tenía.

P: El resultado está claro, un nuevo récord, pero supongo que durante el reto os habéis redescubierto en cierta manera. Mirando hacia dentro, ¿qué habéis descubierto de vosotros mismos?

R: Yo he reforzado la capacidad de resiliencia, de no rendirme. Yo pensaba que no iba a ser capaz de aguantar porque el segundo día estaba muerto. Yo pensaba que no lo iba a superar y me di cuenta de que tratando de darle mensajes positivos a la cabeza, conseguiría salir hacia adelante. Esa capacidad de no rendirme es algo que me ha gustado. Pablo ha reforzado el sentimiento de que puede hacer algo más para ayudar a la otra persona, que él puede tirar un poco más y sacar una fuerza extra. En esos puntos hemos dado el máximo que tenemos.

Estado de las manos durante la realización del reto del millón de metros

P: Este reto también ha supuesto sacrificar otras cosas, nos lo decías al principio, ¿a qué ha habido que renunciar entonces?

R: Yo tuve que cogerme las vacaciones y un día de asuntos propios para ajustarlo al máximo, para cuadrar y tener esos cinco días, casi seis, para cuadrar. Para descansar un poco nos decían que si salíamos a pasear o algo, pero lo que menos nos apetecía era eso mismo. Nosotros lo organizamos para hacerlo en casa de Pablo y estuvimos cinco días sin salir. Nos hemos ido de puente para batir un récord mundial.

P: Como es lógico, la alimentación es clave en este tipo de actividades, ¿cuáles han sido los secretos y la rutina?

R: Cuando empezamos con este reto, en enero, empezamos de aquella manera. La preparación física nos la lleva Robert, dueño del box, pero la alimentación, al principio, la llevábamos a nuestra manera. Más tarde contactamos con un nutricionista y nos preparó la dieta del día a día y la alimentación a llevar con entrenamientos largos de nueve o doce horas, incluso nos dijo qué comer en cada descanso. En el millón de metros nos lo preparó muy detallado, con los gramos de carbohidratos mientras estábamos entrenando, y luego las comidas y las cenas porque producía una fatiga tremenda. Eso sí, sobre todo los carbohidratos, nos los dejó bien preparados y con todas las comidas preparadas.

P: Con tanto ejercicio físico, tengo la duda del tema del pesaje… supongo que tuvisteis que adelgazar mucho al principio del reto... ¿cómo se lleva eso?

R: Hemos empezado el jueves a las 21:00 horas y a las nueve horas de reto hemos tenido que parar e ir a dormir porque Pablo perdió cuatro kilos y había que parar sí o sí. En mi caso perdí dos kilos. Con el inicio así, fue todo muy duro, porque es algo que íbamos a arrastrar. Ese inicio lo quisimos hacer para empezar un poco antes, pero fue muy mala idea porque arrastramos mucho ese cansancio. Luego lo recuperamos y Pablo acabó el reto con dos kilos menos y yo con un kilo menos porque luego lo fuimos regulando. Esos primeros momentos fueron momentos muy serios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ski2madness (@ski2madness) P: Tuvisteis que esperar de cara a que os validasen el récord, ¿cómo fue el momento en el que se recibe la noticia?

R: Fue un momento donde nos sentimos muy contentos. Para que nos validaran el récord teníamos que grabarlo todo, apuntar toda la información que capturaba la máquina, incluso en un excel cuántos metros hacíamos cada uno.... todo esto lo contrastaban ellos. Eso sí, en principio teníamos controlado todo y cuando nos mandaron el correo, la crew de concept2, pues te da el subidón final, con el diploma y todo. Que nos lo validaran fue el colofón que esperábamos.

P: Ahora podéis decir que tenéis un récord mundial pero claro, no puede ser lo único que haya, ¿cuáles son los objetivos que persigues?

R: Ahora mismo el objetivo es el de las 24 horas haciendo ‘ski’ que era el objetivo inicial y para el que empezamos a entrenar todo. Desde que hemos hecho el millón no hemos tocado una máquina. A algunos nos ha dejado secuelas físicas. Pablo aún tiene la mano dormida y yo subo escaleras y me canso todavía. Cuando pase esta resaca emocional y física, valoraremos el plan a seguir para el récord de 24 horas que era el que teníamos en mente.

Pablo Marcos durante el reto del millón de metros en ski en seis días8