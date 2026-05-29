La AECC protagoniza el nuevo capítulo del programa 'Historias con propósito’ del Ayuntamiento de Salamanca

Con motivo del Año Internacional de las Personas Voluntarias, el Ayuntamiento de Salamanca tiene en marcha la campaña 'Latidos Solidarios'; con el objetivo de "reconocer la importancia del voluntariado como motor de cambio social y como expresión activa de los valores de solidaridad, cooperación y participación ciudadana".

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Dentro de este programa, se integra la iniciativa ‘Historias con propósito’, una serie de entrevistas con periodicidad mensual que, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento y sus redes sociales, muestran testimonios de personas y entidades. Ahora, la cuarta historia se centra en la Asociación Española Contra el Cáncer a través de los testimonio de de dos voluntarias, llamadas Elena y Ana.