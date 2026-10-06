Alta tecnología para controlar por el aire en Salamanca el vertido de escombros y posibles infracciones de tráfico

El Grupo S.I.E.T.E. de la Policía Local de Salamanca es el encargado de volar los drones con los que cuenta de cara a controlar el vertido de escombros en el alfoz de Salamanca, así como de poder estudiar posibles infracciones de tráfico o investigar hechos delictivos a través de ellos. Un equipo que cuenta con grandes profesionales en formación constante para dar el mejor servicio, siempre de la mano con Matacán para no interferir en el tráfico aéreo.

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En Salamanca, existen un total de 22 pilotos que pueden volar estas aeronaves (11 en la Policía Local de Salamanca y otros 11 en los bomberos de Salamanca), realizándose en el último año, solo por la Policía Local, unos 270 servicios, vigilando especialmente las infracciones o los malos actos por parte de los conductores. Asimismo, también sirve para proteger el Patrimonio de Salamanca junto a las cámaras disponibles a lo largo y ancho del territorio charro que sirven tanto para preservar la seguridad ciudadana como para decenas de factores diferentes que van desde el conteo de vehículos en la capital al control del aforo en determinadas situaciones.

Cabe destacar que desde que anunciase que los drones iban a controlar los escombros, se ha reducido el número de vertidos presentes en los alrededores de Salamanca, además de haber aumentado los objetos que se depositan en en los distintos Puntos Limpios de Salamanca.