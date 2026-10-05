Carlos García Carbayo: “Ha llegado el momento de un cambio necesario y urgente”

El presidente del Partido Popular en Salamanca, Carlos García Carbayo, ha pedido el voto para Núñez Feijoo durante la jornada de este lunes, 5 de octubre, que ya es histórico al convocar Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, domingo en el que españoles y españolas están llamados a las urnas.

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Según ha declarado el propio presidente del PP en Salamanca y alcalde de la capital del Tormes, la noticia es sumamente positiva porque “los españoles vamos a poder ir a las urnas para decidir nuestro futuro ya que hemos llegado a una situación insostenible”. Por otro lado, no se ha mordido la lengua al añadir que “el presidente carece de credibilidad ya que ha mentido una y otra vez y ha erosionado el sistema democratico cercado por la corrupción, cuya meta ha sido sobrevivir a cualquier precio”.

Carbayo no ha dudado en pedir el voto para Alberto Núñez Feijoo de cara a “recuperar la dignidad y la prosperidad que representa el PP”, además de intentar diferenciar ambos gobiernos apelando a la confianza y el sentimiento de unión: “A diferencia de Sanchez, no va a traicionar la confianza de los españoles, porque si algo debemos tener claro, es que una persona que ha creado los principales problemas del país como la vivienda, no está capacitado para resolverlos”.