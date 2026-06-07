El Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca tendrá visitas guiadas por la Semana de los Archivos

Durante la semana del 8 al 12 junio se celebra en toda España la octava Semana de los Archivos con motivo del Día Internacional de los Archivos que se conmemora cada año el 9 de junio.

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Esta fecha se celebrará este año bajo el lema ‘#ArchivosParaLaJusticia: Derechos, memoria y futuros’, poniendo el foco en el papel fundamental que desempeñan las entidades en el apoyo a la justicia, los derechos y las sociedades democráticas.

Durante esta semana, los nueve archivos de titularidad estatal ofrecerán un amplio programa de actividades que incluye jornadas de puertas abiertas, muestra de documentos, visitas guiadas, encuentros y otras acciones de difusión.

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El Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca organiza visitas guiadas a las exhibiciones temporales ‘Letras por la libertad. El II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura’ y ‘Biblioteca en Guerra’, además de tres conferencias dedicadas al Lyceum Club Femenino, la Cárcel Concordataria de Zamora y a la propia institución.

A mayores, en Castilla y León se podrá visitar en Valladolid el Archivo de la Real Chancillería que acoge la muestra ‘El Arte en discordia. De la obra al conflicto’ y organiza un taller para usuarios centrado en el conocimiento de sus fondos documentales. El Archivo General de Simancas mantiene abierta su exposición permanente ‘La fortaleza de la memoria: historia y fondos del Archivo de Simancas’. Además, junto al Ayuntamiento de la localidad, se han preparado un desfile de trajes en honor al patrimonio de la provincia de Valladolid, una recreación histórica de ‘La Jura del Rey Ramiro’ y un concierto del Coro Góspel ‘Good News’.

Otros de los archivos que podrán visitarse son el Archivo General de Indias, en Sevilla; el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares; el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo; y el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona.

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