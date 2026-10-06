Cuatro puntos de Salamanca se cuelan entre los diez de España donde más ha llovido

Que en la madrugada de este martes ha llovido mucho en Salamanca no es ninguna novedad. Solo los más dormilones no se habrán dado cuenta que desde primeras horas de la noche y hasta casi el borde del amanecer, las precipitaciones en forma de lluvia acompañadas de rayos y truenos han sido constantes.

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Los datos apoyan este hecho y cuatro estaciones meteorológicas de Salamanca se han colado entre las cuatro que más precipitaciones han registrados de toda España.

Una lista que encabeza la vecina provincia de Cáceres, puesto que en Valverde del Fresno han caído 46 litros por metro cuadrado.

Con datos registrados hasta las 8:10 horas, San Esteban de la Sierra es el segundo punto de toda España donde más ha llovido esta madrugada, 26,6 mm.

En quinto lugar de este ranking, donde también están Somosierra (Madrid) o Campisábalos (Guadalajara), se cuela la estación de esquí de La Covatilla, que ha recibido una precipitación acumulada de 20,8, mismo registro que en Campisábalos.

Por detrás de la estación salmantina se ha situado un punto muy cercano a la provincia: Barco de Ávila, con 18,6 mm, e inmediatamente detrás en esta clasificación de los diez lugares donde más ha llovido esta madrugada se ha situado la ciudad de Salamanca, con 17,6 litros por metro cuadrado.

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