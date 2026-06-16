Culminan las obras en la zona de jardines de la nueva urbanización ubicada entre la avenida de Salamanca, el Regato del Anís y Río Jordán

Las obras de la nueva urbanización ubicada entre la avenida de Salamanca, el Regato del Anís y Río Jordán, avanzan favorablemente pese a que todavía no hay una fecha exacta para su terminación, barajándose unos dos años para que finalice su construcción.

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El concejal de Fomento y Gestión Urbana, Fernando Carabias ha visitado en la mañana de este martes las obras, que ya tienen finalizada la parte destinada a la zona ajardinada, mientras que todavía está en periodo de construcción la parte alta que es donde estarán ubicadas esas 108 viviendas que se empezarán a construir en los próximos meses.

El concejal Fernando Carabias visita las obras de la nueva urbanización ubicada entre la avenida de Salamanca, el Regato del Anís y Río Jordán

Entre las principales novedades, Carabias ha destacado a parte de la zona ajardinada, la nueva calle paralela a la avenida de Salamanca, que da continuidad al bulevar ya existente en el que se ha renovado la zona de juegos y de pistas deportivas.

En la zona nueva de jardines se ha instalado un banco corrido modular en forma de U y se han plantando 50 árboles; también se han destinado 3.000 metros cuadrados a zona verde y arbustiva. Las canalizaciones de saneamiento y abastecimiento de agua también han sido renovadas y el alumbrado va a ser enérgeticamente eficiente.

El concejal Fernando Carabias visita las obras de la nueva urbanización ubicada entre la avenida de Salamanca, el Regato del Anís y Río Jordán

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A raíz de estas obras y tras la pérdida de aparcamientos, se han creado 60 nuevas plazas de parking para vehículos. Todo esto ha supuesto una inversión de 1.258.517,59 euros.

En total se construirán 108 viviendas, de las que al menos un 10 % serán vivienda pública o protegida. Una vez que se conceda la licencia de construcción se estudiará la forma en que se pueda acceder a esas viviendas protegidas por parte de los interesados.